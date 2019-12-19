Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада открылась и ушла на перерыв

Четверг, 19 декабря 2019, 09:07
Рада открылась и ушла на перерыв

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание парламента – и депутаты сразу ушли на перерыв.

Источник: трансляция с заседания Верховной Рады

Прямая речь Разумкова: "Поступило заявление от двух фракций, "Батькивщины" и "Голоса", о перерыве на 30 минут. Прошу глав фракций собраться в моем кабинете"

Детали: Утром на заседание аграрного комитета, который рассматривает поправки к законопроекту о рынке земли, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что на 9:20 утра глава Верховной Рады собирает лидеров фракций – и она хочет пригласить на встречу представителей главного юридического управления.

18 декабря на заседании аграрного комитета нардеп от фракции "ОПЗЖ" Илья Кива подрался со своим коллегой от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем, из-за чего объявили перерыв, а лидер "Батькивщины"Юлия Тимошенко разбрасывала документы, лежавшие на столе главы комитета.

Со вторника заседания парламента проходят на фоне митингов противников открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
Все новости...
Реклама: