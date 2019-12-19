Рада открылась и ушла на перерыв

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Четверг, 19 декабря 2019, 10:07

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание парламента – и депутаты сразу ушли на перерыв.

Источник: трансляция с заседания Верховной Рады

Прямая речь Разумкова: "Поступило заявление от двух фракций, "Батькивщины" и "Голоса", о перерыве на 30 минут. Прошу глав фракций собраться в моем кабинете"

Детали: Утром на заседание аграрного комитета, который рассматривает поправки к законопроекту о рынке земли, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что на 9:20 утра глава Верховной Рады собирает лидеров фракций – и она хочет пригласить на встречу представителей главного юридического управления.

18 декабря на заседании аграрного комитета нардеп от фракции "ОПЗЖ" Илья Кива подрался со своим коллегой от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем, из-за чего объявили перерыв, а лидер "Батькивщины"Юлия Тимошенко разбрасывала документы, лежавшие на столе главы комитета.

Со вторника заседания парламента проходят на фоне митингов противников открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Темы: Верховная Рада


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