Тимошенко называет заседание аграрного комитета незаконным, Кива угрожает

Аграрный комитет Верховной Рады в четверг утром рассматривает поправки к законопроекту о рынке земли, Юлия Тимошенко называет заседание незаконным, а Илья Кива угрожает "слугам народа" уголовной ответственностью.

Источник: трансляция с заседания комитета и из кулуаров

Юлия Тимошенко ("Батькивщина"): "Сейчас на 9:20 утра глава Верховной Рады собирает лидеров фракций. Мы хотим собрать не только лидеров фракций, а пригласить главное юридическое управление Верховной Рады для того, чтобы очень четко и ясно нам объяснили, как может продолжаться заседание комитета, которое происходит полностью в незаконной плоскости

Мы хотим получить эти консультации, потому что то, что вы делали вчера, делает заседания комитета сегодня юридически никчемным, ничтожным. Вчера вы людей здесь мучали бесконечными заседаниями, сегодня мучаете – все это юридически ничтожно".

Илья Кива (ОПЗЖ): "Я хочу обратиться к членам комитета и главе – и напомнить об уголовной ответственности. Если кто-то думает, что он поймал Бога за бороду или Офис президента подарит вам индульгенцию, – это глубокое заблуждение...

Я говорю вам как подполковник полиции: вы все сядете - и сядете надолго с конфискацией имущества. Поверьте мне, мы каждого из вас сегодня фиксируем, чтобы когда вы уйдете от власти, мы будем привлекать вас к уголовной ответственности за те преступления над украинским народом, которые вы сегодня делаете, похоже, под давлением отдельных лиц".

Детали: Кива предложил определить, что до проведения всеукраинского референдума об обороте земли запрещается отчуждение земельных участков сельскохозяйственного назначения, в том числе юридическим лицам, кроме передачи в наследство местному самоуправлению, а в случае неподдержания на референдуме продажи земли – запретить ее бессрочно.

Кива заявил, что если президент сейчас "не остановит это безумие", Украина потеряет суверенитет.

По его мнению, долгосрочная аренда будет более эффективной в настоящее время.

Вадим Рабинович, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", также заявил, что "слуги народа" будут объяснять на следствии, почему солгали, когда обещали 18 декабря, что рассмотрят более 4 тысяч поправок оппонентов, а потом правки выбросили, то есть "подделали документы" комитета.

Он обратился к главе комитета: "Вы обманули руководителей всех фракций парламента, Вы говорили, что этого не будет... Лично вы – первый, кто сядет, это Вы... Мы все сделаем, чтобы Вы сели в тюрьму".

Глава комитета Николай Сольский ( "Слуга народа") возразил: "Мы идем по закону абсолютно. Я Нестору Шуфричу по поводу поправок вчера объяснил, все правки вашей фракции есть в таблице".

Наталья Королевская (ОПЗЖ) в кулуарах: "Мы готовим обращение в Государственное бюро расследований, чтобы установили факт исчезновения поправок народных депутатов.

Мы не первый год в парламенте, но такого мы еще не видели, чтобы на заседание комитета выдавали уже таблицы, где четко указано, какая поправка должна быть отклонена, а какая должна быть учтена. Это чистейшая фальсификация решения комитета. Сейчас члены комитета от партии "Слуга народа" сидят там как марионетки, который по табличке поднимают руку, опускают (руку) без обсуждения...

Вчера мы вынуждены были заблокировать заседание комитета, чтобы остановить хаос и беспредел, который проходил под видом заседание комитета. Сегодня идет тот же незаконный процесс, когда зачитывается номер поправки, автоматически голосуется...

Мы будем настаивать, чтобы эти таблицы были отменены, "заседание" ночное также было отменено, чтобы наши 4700 поправок были в таблице – и чтобы мы начали рассматривать все 4700 поправок, которые мы подали в профильный комитет, и чтобы на заседание комитета были допущены представители профильных организаций, и чтобы автор каждой поправки мог ее доложить".

Детали: Заседание комитета не обошлось без повышенных тонов.

В конце концов в заседании аграрного комитета объявили перерыв до 17:30. Члены комитета успели рассмотреть 209 поправок.

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