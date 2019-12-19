Во время заседания аграрного комитета Верховной Рады нардеп от фракции "ОПЗЖ" Илья Кива подрался со своим коллегой от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем, из-за чего пришлось объявить перерыв. Лидер "Батькивщины"Юлия Тимошенко в этот момент разбрасывала документы, лежавшие на столе председателя комитета.

Источник: трансляция заседания, народный депутат Евгения Кравчук в Facebook, "Укринформ"

Детали: Нардепы рассматривают поправки к законопроекту о продаже сельскохозяйственной земли. Конфликт возник из-за предложения установить час, до которого будет продолжаться заседание.

После чего председатель комитета Николай Сольский поставил это предложение на голосование, однако депутаты его не поддержали.

В дальнейшем комитет продолжил рассматривать поправки к законопроекту. В это время депутаты от "Батькивщины" и "ОПЗЖ" скандировали "ганьба" и собрались вокруг председателя комитета с требованием завершить заседание.

Именно тогда и начался конфликт между Кивой и Мотовиловцем. Успокоить депутатов взялись коллеги, в частности Нестор Шуфрич, которому самому чуть не досталось от Кивы. После этого председатель комитета объявил перерыв.

Нардепы согласовали решение завершить заседание в 00:30. Из более 4600 поправок удалось рассмотреть около 192.

Комитет выделил 30 секунд на доклад автора поправки и не предусмотрел вопросов к докладчикам. Оппозиционные депутаты заявили, что такое рассмотрение недопустимо и добавили, что только перед заседанием получили сравнительную таблицу к Закону. По регламенту это должно происходить за день до внеочередного и за три до очередного заседания.

Лидер "Батькивщины" после завершения заседания заявила о подготовке представления в местный суд о нарушении регламента.

Кроме этого, Тимошенко объявила о намерении обратиться в НАБУ относительно действий председателя комитета Николая Сольского и других членов комитета. Также "Батькивщина" готовит конституционное представление о неконституционности закона о продаже земли.

Тимошенко пообещала "включить все законные элементы борьбы" чтобы предотвратить продажу земли.

Нардеп фракции "ОПЗЖ" Наталья Королевская поблагодарила всех, кто объединился против "распродажи земли". Шуфрич добавил, что депутаты дали сегодня "реальный бой" и "объединились ради справедливости".

Что предшествовало: Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.

Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет

Предыстория: