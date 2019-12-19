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Украина изменила постпреда при ООН

Четверг, 19 декабря 2019, 09:55
Украина изменила постпреда при ООН

Новым постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций стал заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Источник: указ президента Владимира Зеленского №916

Дословно: "Назначить Кислицу Сергея Олеговича постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций".

Детали: Кислица заместитель министра иностранных дел, он курировал в центральном аппарате международные организации.

С 2015 года постоянным представителем Украины при ООН был Владимир Ельченко, которого назначили послом Украины в США.

Украинская правда
Темы: ООНУкраина
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