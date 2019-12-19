Украина изменила постпреда при ООН
Четверг, 19 декабря 2019, 09:55
Новым постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций стал заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
Источник: указ президента Владимира Зеленского №916
Дословно: "Назначить Кислицу Сергея Олеговича постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций".
Детали: Кислица заместитель министра иностранных дел, он курировал в центральном аппарате международные организации.
С 2015 года постоянным представителем Украины при ООН был Владимир Ельченко, которого назначили послом Украины в США.
Украинская правда