Украина изменила постпреда при ООН

Новым постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций стал заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Источник: указ президента Владимира Зеленского №916

Дословно: "Назначить Кислицу Сергея Олеговича постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций".

Детали: Кислица заместитель министра иностранных дел, он курировал в центральном аппарате международные организации.

С 2015 года постоянным представителем Украины при ООН был Владимир Ельченко, которого назначили послом Украины в США.