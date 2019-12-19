Путин о возможности газовой войны: Я думаю, что договоримся

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.

Источник: Путин на ежегодной большой пресс-конференции

Детали: Отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка по вопросу транзита газа и возможности "газовой войны", Путин заверил, что РФ хочет решить эту проблему. Россия будет исходить из решения Стокгольмского арбитража, которое в то же время Путин считает не юридическим (правовым), а политическим.

Прямая речь: "Одно из обоснований решения: "в связи с тяжелым экономическим положением на Украине". Чушь какая-то. Но решение есть. Мы будем из этого исходить. Будем искать приемлемого для всех решения. В том числе и для Украины. Сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых структурных объектов таких как Северные и Турецкий потоки. Будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках заключения контракта.

Детали: В контексте газового вопроса президент России снова вспомнил так называемый "долг Януковича". Путин также снова заявил, что Москва готова поставлять Киеву газ "со скидкой 20-25%" и заверил, что не хочет "обострять ситуацию".

Прямая речь: "Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к этим договоренностям".

Что предшествовало: Председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания газового транзитного соглашения между Украиной и Россией до 1 января очень маленькая.

Предыстория: