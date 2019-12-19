Путин заявил, что танки у боевиков на Донбассе от государств, которые им симпатизируют

Президент России Владимир Путин в который раз заявил, что "их там нет" на Донбассе, но отметил, что танки и тяжелую артиллерию боевики получили от государств, которые им симпатизируют.

Источник: Путин на пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос украинского журналиста, когда он примет решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке

Прямая речь: "Там нет иностранных войск. Да-а-а. Там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей. Из местных.

Мне все время задают вопрос: "Откуда у них танки, тяжелая артиллерия?"

Вот во многих горячих точках мира происходят конфликты и боевые действия с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная".

Детали: Путин также в который раз рассказал, что на Донбассе воюют местные жители. Но признал, что там есть "наемники: и французы, и немцы, которые воюют на одной стороне, и на другой, но они не составляют основу этих вооруженных формирований".

Он также добавил, что "вскроет подноготную" первой встречи в Минске и рассказал, что пятый президент Украины Петр Порошенко якобы сам признал власти так называемых "ЛНР" и "ДНР", когда требовал, чтобы под минскими соглашениями стояли подписи боевиков.

Кроме того, Путин снова рассказал, что на Донбассе прошли "выборы", а в минских соглашениях было прописано, "что "Л/ДНР" могут претендовать на язык, местную милицию и т.д".

Президент России в который раз повторил тезис, что главная проблема заключается в "отсутствии диалога с людьми" и что "силовым способом" проблему Донбасса не решить.

Он также повторил фразу беглого президента Виктора Януковича "Донбасс порожняк не гонит", отметив, что "она конечно хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть", мол, на Донбассе "гордые люди живут, поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью силовых решений".

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