Путин заявил, что танки у боевиков на Донбассе от государств, которые им симпатизируют
Президент России Владимир Путин в который раз заявил, что "их там нет" на Донбассе, но отметил, что танки и тяжелую артиллерию боевики получили от государств, которые им симпатизируют.
Источник: Путин на пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос украинского журналиста, когда он примет решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке
Прямая речь: "Там нет иностранных войск. Да-а-а. Там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей. Из местных.
Мне все время задают вопрос: "Откуда у них танки, тяжелая артиллерия?"
Вот во многих горячих точках мира происходят конфликты и боевые действия с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная".
Детали: Путин также в который раз рассказал, что на Донбассе воюют местные жители. Но признал, что там есть "наемники: и французы, и немцы, которые воюют на одной стороне, и на другой, но они не составляют основу этих вооруженных формирований".
Он также добавил, что "вскроет подноготную" первой встречи в Минске и рассказал, что пятый президент Украины Петр Порошенко якобы сам признал власти так называемых "ЛНР" и "ДНР", когда требовал, чтобы под минскими соглашениями стояли подписи боевиков.
Кроме того, Путин снова рассказал, что на Донбассе прошли "выборы", а в минских соглашениях было прописано, "что "Л/ДНР" могут претендовать на язык, местную милицию и т.д".
Президент России в который раз повторил тезис, что главная проблема заключается в "отсутствии диалога с людьми" и что "силовым способом" проблему Донбасса не решить.
Он также повторил фразу беглого президента Виктора Януковича "Донбасс порожняк не гонит", отметив, что "она конечно хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть", мол, на Донбассе "гордые люди живут, поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью силовых решений".
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Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже
Предыстория:
- После нормандского саммита 9 декабря Путин заявил о кровавых последствиях, если Украина получит контроль над границей между Россией и временно неподконтрольной территорией Донецкой и Луганской областей.
- Он заявил, что украинский президент не сможет обеспечить на Донбассе безопасность и украинские националисты якобы устроят там резню, подобную той, что состоялась в Сребренице в 1995 году.
- Президент Украины Владимир Зеленский на это ответил, что уже слышал такие заявления от Путина на их встрече.
- Он также добавил, что на это сказал Путину: "Я не знаю кого вы представляете на моем месте, но я другой человек, я не знаю с кем вы до этого говорили на такие серьезные очень вопросы, какой у вас опыт по этому вопросу и в других странах, но у нас другая страна, у нас другая власть и для нас самое главное человеческая жизнь".