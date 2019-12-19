Суд открыл дело против Богдана по иску уволенного чиновника

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Четверг, 19 декабря 2019, 14:12

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску экс-главы Укртрансбезпекы Михаила Ноняка к руководителю офиса президента Украины Андрея Богдана.

Источник: пресс-служба суда

Детали: Ноняк просит признать противоправными действия Богдана, а именно что он инициировал привлечение к дисциплинарной ответственности и освобождение его от должности председателя Государственной службы по безопасности на транспорте и направил соответствующее письмо премьер-министру.

По мнению Ноняка, руководитель Офиса президента не компетентен инициировать такие вопросы.

Отмечается, что суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Дополнительно: В производстве Окружного административного суд Киева уже находится дело по иску Ноняка к Кабинету министров об отмене распоряжения об отстранении его от исполнения полномочий на должности председателя Укртрансбезопасности.

Что предшествовало: Кабинет министров на заседании 25 сентябре уволил руководителей ряда ведомств, в том числе председателя Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.

Предыстория:

  • Отставку Ноняка инициировал еще министр инфраструктуры в правительстве Гройсмана Владимир Омелян, но безрезультатно. 
  • В июле президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу услышал от местных чиновников жалобы на Ноняка и попросил премьера Владимира Гройсмана освободить его.
  • Ноняка уволило уже новое правительство Алексея Гончарука.

Украинская правда
Темы: Офис президента Кабинет министров суд


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