Суд открыл дело против Богдана по иску уволенного чиновника
Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску экс-главы Укртрансбезпекы Михаила Ноняка к руководителю офиса президента Украины Андрея Богдана.
Источник: пресс-служба суда
Детали: Ноняк просит признать противоправными действия Богдана, а именно что он инициировал привлечение к дисциплинарной ответственности и освобождение его от должности председателя Государственной службы по безопасности на транспорте и направил соответствующее письмо премьер-министру.
По мнению Ноняка, руководитель Офиса президента не компетентен инициировать такие вопросы.
Отмечается, что суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.
Дополнительно: В производстве Окружного административного суд Киева уже находится дело по иску Ноняка к Кабинету министров об отмене распоряжения об отстранении его от исполнения полномочий на должности председателя Укртрансбезопасности.
Что предшествовало: Кабинет министров на заседании 25 сентябре уволил руководителей ряда ведомств, в том числе председателя Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.
Предыстория:
- Отставку Ноняка инициировал еще министр инфраструктуры в правительстве Гройсмана Владимир Омелян, но безрезультатно.
- В июле президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу услышал от местных чиновников жалобы на Ноняка и попросил премьера Владимира Гройсмана освободить его.
- Ноняка уволило уже новое правительство Алексея Гончарука.