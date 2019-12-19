Рада приняла ветированный Зеленским закон о временных комиссиях

Верховная Рада приняла закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины".

Источник: заседание парламента 19 декабря

Детали: "За" законопроект проголосовали 337 народных депутатов. Глава регламентного комитета Сергей Кальченко, докладывая сообщил, что законопроект ранее был возвращен с вето президентом Владимиром Зеленским. Глава государства внес 6 замечаний, из которых было сформировано 10 предложений (в частности по изъятию позиций по процедуре импичмента, поскольку ранее, мол, был принят отдельный закон). Комитет учел эти предложения, кроме одного - четвертого и рекомендовал нардепам определиться.

Спикер парламента Дмитрий Разумков ставил отдельно каждое предложение президента. Нардепы утвердили их (кроме четвертого).

Представитель фракции "Батькивщина" Сергей Власенко отметил, что при таком развитии событий для принятия решения нужны голоса конституционного большинства (не менее 300).

Представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь!" Михаил Папиев отметил правовую коллизию: вышеуказанный документ был принят Верховной Радой предыдущего созыва в июне. Он был отправлен на подпись президенту Зеленскому, но тот не уложился в установленные законодательством сроки и вернул его со своими предложениями до 23 сентября.