Президент подписал закон об импичменте

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "Об особой процедуре отстранения президента Украины с поста".

Источник: статус законопроекта №1012 на сайте парламента

Дословно: "23 сентября закон возвращен с подписью президента".

Детали: Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Он выписывает процедуру импичмента. Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов.

Этот документ должен содержать правовое обоснование создания специальной временной следственной комиссии, которая будет расследовать факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенных президентом.

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