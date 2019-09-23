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Президент подписал закон об импичменте

Понедельник, 23 сентября 2019, 11:41
Президент подписал закон об импичменте

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "Об особой процедуре отстранения президента Украины с поста".

Источник: статус законопроекта №1012 на сайте парламента

Дословно: "23 сентября закон возвращен с подписью президента".

Детали: Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Он выписывает процедуру импичмента. Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов.

Этот документ должен содержать правовое обоснование создания специальной временной следственной комиссии, которая будет расследовать факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенных президентом.

Знать больше Избавиться от президента. Как будет работать закон об импичменте

Предыстория:

  • 10 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.
  • Согласно ему, нардепы смогут отстранить президента в случае совершения им государственной измены или иного преступления по письменному представлению, подписанному большинством народных депутатов.
  • Специальная временная следственная комиссия с участием специального прокурора и специальных следователей должна расследовать факт и обстоятельства госизмены или иного преступления президента.
  • После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются в Конституционный и Верховный суды, которые должны подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в действиях президента признаков преступления.
  • Для решения об импичменте необходимы голоса не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады. Если решение не набрало необходимого количества голосов, спикер от имени парламента приносит извинения президенту в письменной форме.
  • В случае отставки президента по собственному желанию процедура импичмента прекращается на любой стадии, а производство в судах закрывается.

Украинская правда
Темы: импичментЗлочевскийзаконодательство
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