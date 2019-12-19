Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суркисы против НБУ: митинг "фанатов" могли организовать за деньги

Четверг, 19 декабря 2019, 22:11
Суркисы против НБУ: митинг фанатов могли организовать за деньги

Митинг фубольных фанатов киевского "Динамо" перед Нацбанком Украины, вероятно, оплаченный: акцию не поддержали ультрас клуба.

В соцсетях ультрас отмечают, что не имеют никакого отношения к протестам перед НБУ.

"Сегодня мы узнали, что какие-то ряженые клоуны с флагами "Динамо" митинговали под Нацбанком в поддержку бизнес-интересов Суркисов.

Если вдруг окажется, что кто-то из нашего движения участвовал в этом фрикшоу, или будет участвовать в подобных мероприятиях в будущем, то вход на фанатский сектор таким пересонажам будет закрыт", –  указано на официальном сайте ультрас.

Кроме того, в соцсетях появилась информация, что в четверг, 19 декабря, когда должна была состояться "акция о возвращении средств семье Суркисов", участникам митинга предлагали по 100 грн в час.

Напомним:

  • Протестующие под НБУ пришли с флагами с динамовской символикой и называют себя болельщиками футбольного клуба Динамо Киев. Официально на митинге выступал президент фанклуба "Динамо Киев" Сергей Михайленко, получающий зарплату в столичном клубе.
  • Ранее сообщалось, что компании братьев Игоря и Григория Суркисов требуют от НБУ возврата их вкладов в Приватбанке после национализации в размере 1 млрд 265 тысяч гривен, 265 900 долларов и 7,9 тысяч евро.
  • Соответствующее заявление по акции болельщиков "Динамо" обнародовали в пресс-службе НБУ.
  • "Досадно видеть, как владельцы знаменитого киевского футбольного клуба вводят фанов "Динамо" в заблуждение, отправляя их в Нацбанк требовать средства, которые необходимо требовать от братьев Суркисов. Это фейк и откровенная ложь фанам. Нет ни одного решения ни одного суда, которое обязывало бы Нацбанк выплачивать средства акционерам ФК "Динамо", – передает комментарий пресс-службы НБУ Интерфакс-Украина.
 
 

Николай Аврамчук, УП
Темы: НБУСуркисПриват
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
НБУ
"Дружба и братство": Нацбанки Украины и Польши выпустят монеты ко Дню Независимости
Остановка "зернового коридора": в НБУ посчитали, сколько валютной выручки не получит Украина
Нацбанк идет с проверкой в 8 банков: возобновлены плановые инспекции
Последние новости
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
Все новости...
Реклама: