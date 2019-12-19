Суркисы против НБУ: митинг "фанатов" могли организовать за деньги

Митинг фубольных фанатов киевского "Динамо" перед Нацбанком Украины, вероятно, оплаченный: акцию не поддержали ультрас клуба.

В соцсетях ультрас отмечают, что не имеют никакого отношения к протестам перед НБУ.

"Сегодня мы узнали, что какие-то ряженые клоуны с флагами "Динамо" митинговали под Нацбанком в поддержку бизнес-интересов Суркисов.

Если вдруг окажется, что кто-то из нашего движения участвовал в этом фрикшоу, или будет участвовать в подобных мероприятиях в будущем, то вход на фанатский сектор таким пересонажам будет закрыт", – указано на официальном сайте ультрас.

Кроме того, в соцсетях появилась информация, что в четверг, 19 декабря, когда должна была состояться "акция о возвращении средств семье Суркисов", участникам митинга предлагали по 100 грн в час.

Напомним: