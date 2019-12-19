Суркисы против НБУ: митинг "фанатов" могли организовать за деньги

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Четверг, 19 декабря 2019, 23:11

Митинг фубольных фанатов киевского "Динамо" перед Нацбанком Украины, вероятно, оплаченный: акцию не поддержали ультрас клуба.

В соцсетях ультрас отмечают, что не имеют никакого отношения к протестам перед НБУ.

"Сегодня мы узнали, что какие-то ряженые клоуны с флагами "Динамо" митинговали под Нацбанком в поддержку бизнес-интересов Суркисов.

Если вдруг окажется, что кто-то из нашего движения участвовал в этом фрикшоу, или будет участвовать в подобных мероприятиях в будущем, то вход на фанатский сектор таким пересонажам будет закрыт", –  указано на официальном сайте ультрас.

Кроме того, в соцсетях появилась информация, что в четверг, 19 декабря, когда должна была состояться "акция о возвращении средств семье Суркисов", участникам митинга предлагали по 100 грн в час.

Напомним:

  • Протестующие под НБУ пришли с флагами с динамовской символикой и называют себя болельщиками футбольного клуба Динамо Киев. Официально на митинге выступал президент фанклуба "Динамо Киев" Сергей Михайленко, получающий зарплату в столичном клубе.
  • Ранее сообщалось, что компании братьев Игоря и Григория Суркисов требуют от НБУ возврата их вкладов в Приватбанке после национализации в размере 1 млрд 265 тысяч гривен, 265 900 долларов и 7,9 тысяч евро.
  • Соответствующее заявление по акции болельщиков "Динамо" обнародовали в пресс-службе НБУ.
  • "Досадно видеть, как владельцы знаменитого киевского футбольного клуба вводят фанов "Динамо" в заблуждение, отправляя их в Нацбанк требовать средства, которые необходимо требовать от братьев Суркисов. Это фейк и откровенная ложь фанам. Нет ни одного решения ни одного суда, которое обязывало бы Нацбанк выплачивать средства акционерам ФК "Динамо", – передает комментарий пресс-службы НБУ Интерфакс-Украина.
 
 

Николай Аврамчук, УП
Темы: НБУ Суркис Приват


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