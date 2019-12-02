В "Слуге народа" назвали кандидатуры на смену скандальному Яременко

На пост главы Комитета по вопросам внешней политики претендуют депутаты фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько и Галина Михайлюк.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на нардепа "Слуги народа" Александра Качуру

Дословно: "Сейчас есть два кандидата, которые получили больше всего поддержки – это Ясько и Михайлюк".

Детали: По его словам, решение о новом председателе комитета будет принято с вероятностью 99,9%.

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