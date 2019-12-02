В "Слуге народа" назвали кандидатуры на смену скандальному Яременко

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Понедельник, 2 декабря 2019, 19:49

На пост главы Комитета по вопросам внешней политики претендуют депутаты фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько и Галина Михайлюк.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на нардепа "Слуги народа" Александра Качуру

Дословно: "Сейчас есть два кандидата, которые получили больше всего поддержки – это Ясько и Михайлюк".

Детали: По его словам, решение о новом председателе комитета будет принято с вероятностью 99,9%.

Предыстория: 

  • Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко попал в "секс-скандал".
  • 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
  • Впоследствии нардеп попросил прощения и написал заявление о сложении полномочий на имя спикера Дмитрия Разумкова.

Темы: Слуга народа Верховная Рада


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