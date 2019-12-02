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"Дело банкиров": суд завернул апелляцию фигурантки на арест

Понедельник, 2 декабря 2019, 22:10

Суд отказал экс-директору департамента банковского надзора НБУ Алле Шульге в апелляции на избранную судом меру пресечения по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката Злату Симоненко

Детали: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла соответствующее решение в понедельник, 2 декабря.

Шульга выступает одной из восьми подозреваемых по делу о выводе 1,2 млрд грн кредита НБУ, выданного VAB Банку Олега Бахматюка в конце 2014 года.

Что предшествовало: Антикорсуд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте на 60 суток Аллы Шульги с альтернативой залога 15,368 млн грн.

22 ноября экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка объявили в национальный розыск. 29 ноября Антикоррупционное бюро также объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка Дениса Мальцева и экс-главу наблюдательного совета VAB Наталью Василюк.

Предыстория:

  • В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. ВиЭйБи принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
  • В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным.
  • 11-12 ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.
  • 13 ноября Антикоррупционное бюро сообщило Бахматюку и Мальцеву подозрение в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.
  • Мальцева подозревают в сговоре с руководством НБУ, чтобы принять решение о выдаче средств, а также в том, что он подобрал для передачи в залог НБУ имущество банка и связанных с банком лиц и организовал изготовление заведомо недостоверных отчетов о независимой оценке залогового имущества.

Узнать больше: Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Темы: НБУАнтикоррупционный суд
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