Бахматюку и его сообщнику официально объявили подозрения

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Среда, 13 ноября 2019, 13:21

Национальное антикоррупционное бюро сообщило владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и экс-главе финучреждения о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

Источник: сайт НАБУ

Детали: Подозрение объявили 13 ноября.

Поскольку местонахождение Бахматюка и Мальцева пока не установлено, письменные сообщения о подозрении отправлены по почте жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых.

Дополняется...

Темы: НБУ кредит криминал коррупция банки


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