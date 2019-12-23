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Дочь депутата из "Оппоблока" получила из бюджета 200 тысяч помощи

Понедельник, 23 декабря 2019, 13:21
Александр Гончар

Депутаты Запорожского городского совета выделили 229 тысяч гривень помощи дочери своего коллеги якобы на его лечение.

Источник: движение "Чесно"

Детали: Речь идет о Дарье Колесник, чей отец Александр Гончар является депутатом этого же горсовета от "Оппозиционного блока".

 

Как выяснил движение "Честно", доход Гончара в прошлом году составил около 600 тысяч гривень.

Сам депутат утверждает, что потратил деньги на операцию.

Прямая речь: "Деньги пошли на операцию тазобедренного сустава и колена. Я получил травму, поэтому понадобилась операция. Был в больнице. Дочь решила мне помочь. Ничего мне не сообщив, она пошла на прием к кому-то из депутатов и обратилась с просьбой о помощи. Это было ее личное решение. Коллеги помогли, спасибо им!"

Детали: Как выяснило движение "Чесно", на материальную помощь жителям Запорожья каждый депутат Запорожского городского совета сейчас имеет право потратить до 30% своего депутатского фонда, который в этом году составил 1 млн гривень, то есть до 300 тысяч гривень. Как недавно стало известно, на сессии городского совета, состоявшейся 18 декабря 2019 года, депутаты согласовали увеличение этой суммы до 40%, или до 400 тысяч гривень.

Украинская правда

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Темы: Оппозиционный блокденьгикоррупцияЗапорожье
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