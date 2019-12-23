Новая Рада уже успела накнопкодавить 45 раз, чемпион – ОПЗЖ

По меньшей мере 15 нардепов за время работы Верховной Рады 9-го созыва в 2019 году 45 раз осуществили неперсональное голосование.

Источник: общественное движение "Чесно"

Детали: Движение "Честно" и другие журналисты фиксировали кнопкодавов во время голосований по восьми законопроектам, а также за процедурные решения и при регистрации на пленарные заседания.

Только 18 декабря удалось зафиксировать 20 фактов кнопкодавства.

По данным движения, больше всего фактов неличного голосования зафиксировано у нардепов из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 27. Чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев.

Четыре нардепа-мажоритарщика из вновь созданной депутатской группы "Доверие" кнопкодавили 8 раз. В списке, в частности, также кнопкодавы предыдущих созывов - Андрей Иванчук, Василий Петевка, Роберт Хорват. Также в группу вошел мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев.

В частности, нардепы кнопкодавили за такие законопроекты:

Восемь фактов во время различных голосований за законопроект №2116 - "О Государственном бюро расследований"; Восемь фактов во время различных голосований за законопроект №2299 - по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования; Семь фактов во время различных голосований за законопроект №2490-1 по обеспечению конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг; Два факта в разных голосованиях за законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога; По одному факту за законопроекты №1016, №1012, №1052, №2609.

Напомним: