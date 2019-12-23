Новая Рада уже успела накнопкодавить 45 раз, чемпион – ОПЗЖ

390 просмотров
Понедельник, 23 декабря 2019, 17:24

По меньшей мере 15 нардепов за время работы Верховной Рады 9-го созыва в 2019 году 45 раз осуществили неперсональное голосование.

Источник: общественное движение "Чесно"

Детали: Движение "Честно" и другие журналисты фиксировали кнопкодавов во время голосований по восьми законопроектам, а также за процедурные решения и при регистрации на пленарные заседания.

Только 18 декабря удалось зафиксировать 20 фактов кнопкодавства.

По данным движения, больше всего фактов неличного голосования зафиксировано у нардепов из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 27. Чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев.

Четыре нардепа-мажоритарщика из вновь созданной депутатской группы "Доверие" кнопкодавили 8 раз. В списке, в частности, также кнопкодавы предыдущих созывов - Андрей Иванчук, Василий Петевка, Роберт Хорват. Также в группу вошел мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев.

 

В частности, нардепы кнопкодавили за такие законопроекты:

  1. Восемь фактов во время различных голосований за законопроект №2116 - "О Государственном бюро расследований";
  2. Восемь фактов во время различных голосований за законопроект №2299 - по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования;
  3. Семь фактов во время различных голосований за законопроект №2490-1 по обеспечению конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг;
  4. Два факта в разных голосованиях за законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога;
  5. По одному факту за законопроекты №1016, №1012, №1052, №2609.

Напомним:

  • Нардепы от "Оппозиционного платформы - за жизнь" Сергей Ларин и Виктор Черный сконструировали целый механизм, позволяющий кнопкодавить, не нажимая на чужую кнопку пальцем. Это некий "кнопконадавливатель", сделанный из трех толстых книг и чего-то похожего на кипы бумаги. Для того чтобы нажатие на кнопку с помощью этого "изобретения" было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке "Мы за мир".
  • 19 декабря Верховная Рада приняла закон, который вводит штрафы для кнопкодавов.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Экс-министру, взявшему больше 700 тыс. компенсации из бюджета за жилье, избрали меру пресечения 21 декабря 2019, 16:42
Рада подписала меморандум по подготовке закона о рынке земли – Разумков 20 декабря 2019, 23:44
Верховная Рада закрыла последнее заседание года 20 декабря 2019, 14:09
Все новости
Главные новости
Суд не отпустил из-под стражи музыканта Антоненко, подозреваемого в деле Шеремета
Дело Шеремета: следователи нашли улику, которая может указывать на Антоненко
Украинский ПЕН просит Денисову взять под контроль дело Шеремета
На игорные заведения "охотится" около тысячи полицейских мобильных групп
Все новости
Фото

Какими будут визуальные тренды 2020-м?

мода

Как одеться на новогодний корпоратив

тест

Диалектизмы, медреформа и секс: популярные тесты УП. Жизнь 2019

Поиск по сайту
Архив
Весь архів