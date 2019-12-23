Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новая Рада уже успела накнопкодавить 45 раз, чемпион – ОПЗЖ

Понедельник, 23 декабря 2019, 16:24
Новая Рада уже успела накнопкодавить 45 раз, чемпион – ОПЗЖ

По меньшей мере 15 нардепов за время работы Верховной Рады 9-го созыва в 2019 году 45 раз осуществили неперсональное голосование.

Источник: общественное движение "Чесно"

Детали: Движение "Честно" и другие журналисты фиксировали кнопкодавов во время голосований по восьми законопроектам, а также за процедурные решения и при регистрации на пленарные заседания.

Только 18 декабря удалось зафиксировать 20 фактов кнопкодавства.

По данным движения, больше всего фактов неличного голосования зафиксировано у нардепов из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 27. Чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев.

Четыре нардепа-мажоритарщика из вновь созданной депутатской группы "Доверие" кнопкодавили 8 раз. В списке, в частности, также кнопкодавы предыдущих созывов - Андрей Иванчук, Василий Петевка, Роберт Хорват. Также в группу вошел мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев.

 

В частности, нардепы кнопкодавили за такие законопроекты:

  1. Восемь фактов во время различных голосований за законопроект №2116 - "О Государственном бюро расследований";
  2. Восемь фактов во время различных голосований за законопроект №2299 - по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования;
  3. Семь фактов во время различных голосований за законопроект №2490-1 по обеспечению конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг;
  4. Два факта в разных голосованиях за законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога;
  5. По одному факту за законопроекты №1016, №1012, №1052, №2609.

Напомним:

  • Нардепы от "Оппозиционного платформы - за жизнь" Сергей Ларин и Виктор Черный сконструировали целый механизм, позволяющий кнопкодавить, не нажимая на чужую кнопку пальцем. Это некий "кнопконадавливатель", сделанный из трех толстых книг и чего-то похожего на кипы бумаги. Для того чтобы нажатие на кнопку с помощью этого "изобретения" было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке "Мы за мир".
  • 19 декабря Верховная Рада приняла закон, который вводит штрафы для кнопкодавов.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: