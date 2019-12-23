Новая Рада уже успела накнопкодавить 45 раз, чемпион – ОПЗЖ
По меньшей мере 15 нардепов за время работы Верховной Рады 9-го созыва в 2019 году 45 раз осуществили неперсональное голосование.
Источник: общественное движение "Чесно"
Детали: Движение "Честно" и другие журналисты фиксировали кнопкодавов во время голосований по восьми законопроектам, а также за процедурные решения и при регистрации на пленарные заседания.
Только 18 декабря удалось зафиксировать 20 фактов кнопкодавства.
По данным движения, больше всего фактов неличного голосования зафиксировано у нардепов из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 27. Чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев.
Четыре нардепа-мажоритарщика из вновь созданной депутатской группы "Доверие" кнопкодавили 8 раз. В списке, в частности, также кнопкодавы предыдущих созывов - Андрей Иванчук, Василий Петевка, Роберт Хорват. Также в группу вошел мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев.
В частности, нардепы кнопкодавили за такие законопроекты:
- Восемь фактов во время различных голосований за законопроект №2116 - "О Государственном бюро расследований";
- Восемь фактов во время различных голосований за законопроект №2299 - по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования;
- Семь фактов во время различных голосований за законопроект №2490-1 по обеспечению конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг;
- Два факта в разных голосованиях за законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога;
- По одному факту за законопроекты №1016, №1012, №1052, №2609.
Напомним:
- Нардепы от "Оппозиционного платформы - за жизнь" Сергей Ларин и Виктор Черный сконструировали целый механизм, позволяющий кнопкодавить, не нажимая на чужую кнопку пальцем. Это некий "кнопконадавливатель", сделанный из трех толстых книг и чего-то похожего на кипы бумаги. Для того чтобы нажатие на кнопку с помощью этого "изобретения" было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке "Мы за мир".
- 19 декабря Верховная Рада приняла закон, который вводит штрафы для кнопкодавов.