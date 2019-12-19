Рада ввела штрафы за кнопкодавство

Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для кнопкодавов.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: За соответствующий законопроект проголосовали 261 народный депутат.

Детали: Согласно документу, за неперсональное голосования будут наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что сейчас составляет 51-85 тысяч гривен.

Что этому предшествовало: 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении этот законопроект.

Напомним