Рада ввела штрафы за кнопкодавство

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Четверг, 19 декабря 2019, 18:47

Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для кнопкодавов.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: За соответствующий законопроект проголосовали 261 народный депутат.

Детали: Согласно документу, за неперсональное голосования будут наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что сейчас составляет 51-85 тысяч гривен.

Что этому предшествовало: 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении этот законопроект.

Напомним

  • В сентябре в Раде журналисты "поймали" трех нардепов на кнопкодавстве: "слугу народа" Сергея Литвиненко, "слугу народа" Елену Копанчуки самовыдвиженца Александра Ковалева.
  • 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
  • Ковалев свое кнопкодавства никак не прокомментировал. После того, как его поймали "на горячем", Ковалев угрожал журналистам.

Украинская правда
Темы: кнопкодавство Верховная Рада


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