Рада ввела штрафы за кнопкодавство
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Четверг, 19 декабря 2019, 18:47
Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для кнопкодавов.
Источник: заседание Верховной Рады
Детали: За соответствующий законопроект проголосовали 261 народный депутат.
Детали: Согласно документу, за неперсональное голосования будут наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что сейчас составляет 51-85 тысяч гривен.
Что этому предшествовало: 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении этот законопроект.
Напомним
- В сентябре в Раде журналисты "поймали" трех нардепов на кнопкодавстве: "слугу народа" Сергея Литвиненко, "слугу народа" Елену Копанчуки самовыдвиженца Александра Ковалева.
- 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
- Ковалев свое кнопкодавства никак не прокомментировал. После того, как его поймали "на горячем", Ковалев угрожал журналистам.
Украинская правда
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