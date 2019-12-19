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В ОПЗЖ придумали ноу-хау: кнопкодавить можно даже ногой

Четверг, 19 декабря 2019, 08:31
В ОПЗЖ придумали ноу-хау: кнопкодавить можно даже ногой

Нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Ларин и Виктор Черный сконструировали целый механизм, позволяющий кнопкодавить, не нажимая на чужую кнопку пальцем.

Источник: Общественное движение "Честно"

Дословно: "На пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря Сергей Ларин применил некий "кнопкодавитель", сделанный из трех толстых книг и чего-то похожего то ли на кипы бумаги, то на папки. Для того, чтобы нажатие на кнопку с помощью этого "изобретения" было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке "Мы за мир"".

Детали: Отмечается, что во время голосования за поправку к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности №2237 Ларин, сидя на месте своего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой привел в действие странное "устройство". В результате этих действий на местах Ларина и Черного сработали кнопки "за".

Во время голосования за другую поправку к тому же законопроекту Ларин правой рукой нажал на кнопку на пульте Черного, а "механизм", судя по всему, подтолкнул ногой и получил два голоса "за".

Впоследствии ноу-хау Ларина использовал Черный, который кнопкодавил за отсутствующего коллегу.

"Честно" отмечает, что ОПЗЖ является фракцией-лидером по количеству кнопкодавов в Верховной Раде 9-го созыва. Там сейчас 8 нарушителей.

Движение отмечает, что количество фактов кнопкодавства могло вырасти из-за того, что 1 ноября вступил в силу закон о зависимости размера зарплаты нардепов от участия в голосованиях. Теперь депутату начисляют, условно говоря, зарплату за одно пленарное заседание только в том случае, если во время него он принял участие в не менее 70% голосований.

Если же нардеп течение месяца пропустил более 30% голосований, он не получит за этот месяц выплаты на депутатскую деятельность (так называемая "вторая депутатская зарплата").

Предыстория:

  • Первыми в новой Верховной Раде журналисты "поймали" на кнопкодавстве двух "слуг народа" Сергея Литвиненко и Елену Копанчук и самовыдвиженца Александра Ковалева.
  • 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
  • Ковалев свое кнопкодавство никак не прокомментировал. После того, как его поймали "на горячем", Ковалев угрожал журналистам.
  • В конце июня "слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.
  • 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2148, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование.
  • 12 ноября на кнопкодавстве поймали нардепа из фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василия Нимченко.
  • 15 ноября кнопкодавили Николай Скорик и Александр Пономарев, а 5 декабря внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват.
  • По данным движения "Чесно", только за 2018 год 140 депутатов кнопкодавили 1270 раз. И это только те случаи, которые были зафиксированы представителями СМИ и гражданского общества.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОПЗЖкнопкодавствоВерховная Рада
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