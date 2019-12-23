Нардеп, лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе ИТ-компании.

Источник: пост партии "Голос" в Facebook, "Белорусский партизан"

Дословно "Голос": "Да, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании.

Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)".

Детали: В партии добавили, что за творчеством нардепа можно следить на странице его группы "Океан Эльзы".

Белорусское издание "Белорусский партизан" со ссылкой на телеграмм-канал "Новина" сообщало, что Вакарчук выступал на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks.

Сообщалось, что за выступление нардепу заплатили 100 тысяч евро, а за райдером было запрещено вести фото- и видеосъемку выступления.

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