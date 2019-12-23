Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске
Нардеп, лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе ИТ-компании.
Источник: пост партии "Голос" в Facebook, "Белорусский партизан"
Дословно "Голос": "Да, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании.
Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)".
Детали: В партии добавили, что за творчеством нардепа можно следить на странице его группы "Океан Эльзы".
Белорусское издание "Белорусский партизан" со ссылкой на телеграмм-канал "Новина" сообщало, что Вакарчук выступал на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks.
Сообщалось, что за выступление нардепу заплатили 100 тысяч евро, а за райдером было запрещено вести фото- и видеосъемку выступления.
Предыстория:
- В мае лидер партии "Голос" певец Святослав Вакарчук заявил, что продолжит концертную деятельность, даже если станет народным депутатом.
- 20 сентября Вакарчук выступил с "Океаном Эльзы" на концерте в Минске, однако не считает свое выступление противоречащим его работе народным депутатом Верховной Рады.