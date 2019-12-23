Сложное согласование контрактов с "Газпромом" продолжается – Нафтогаз

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Понедельник, 23 декабря 2019, 22:34

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что сейчас продолжается сложное согласование контрактов с российским "Газпромом".

Источник: пост Витренко в Facebook

Прямая речь: "Я не могу сейчас "раскрывать все карты". У нас продолжается сложное согласование контрактов, и пока они не подписаны, я не могу быть полностью откровенным, чтобы не ухудшить нашу позицию".

Детали: Витренко добавил, что в таких случаях, "положено говорить что-то вроде "stop зрада, do перемога".

Что было раньше: Витренко назвал "сложным для всех сторон компромиссом" газовый контракт с российским "Газпромом". Он добавил, что договорились, что "Газпром" выплатит 3 миллиарда долларов "живыми деньгами" до конца этого года, а транзит будет продлен.  

Предыстория: 

  • 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ  достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
  • По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.
  • Кабмин обнародовал протокол встречи и компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром").
  • Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров – в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
  • Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

Темы: Нефтегаз газ Газпром


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