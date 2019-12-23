Сложное согласование контрактов с "Газпромом" продолжается – Нафтогаз

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что сейчас продолжается сложное согласование контрактов с российским "Газпромом".

Источник: пост Витренко в Facebook

Прямая речь: "Я не могу сейчас "раскрывать все карты". У нас продолжается сложное согласование контрактов, и пока они не подписаны, я не могу быть полностью откровенным, чтобы не ухудшить нашу позицию".

Детали: Витренко добавил, что в таких случаях, "положено говорить что-то вроде "stop зрада, do перемога".

Что было раньше: Витренко назвал "сложным для всех сторон компромиссом" газовый контракт с российским "Газпромом". Он добавил, что договорились, что "Газпром" выплатит 3 миллиарда долларов "живыми деньгами" до конца этого года, а транзит будет продлен.

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