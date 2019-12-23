Сложное согласование контрактов с "Газпромом" продолжается – Нафтогаз
727 просмотров
Понедельник, 23 декабря 2019, 22:34
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что сейчас продолжается сложное согласование контрактов с российским "Газпромом".
Источник: пост Витренко в Facebook
Прямая речь: "Я не могу сейчас "раскрывать все карты". У нас продолжается сложное согласование контрактов, и пока они не подписаны, я не могу быть полностью откровенным, чтобы не ухудшить нашу позицию".
Детали: Витренко добавил, что в таких случаях, "положено говорить что-то вроде "stop зрада, do перемога".
Что было раньше: Витренко назвал "сложным для всех сторон компромиссом" газовый контракт с российским "Газпромом". Он добавил, что договорились, что "Газпром" выплатит 3 миллиарда долларов "живыми деньгами" до конца этого года, а транзит будет продлен.
Предыстория:
- 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
- По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.
- Кабмин обнародовал протокол встречи и компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром").
- Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров – в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
- Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.
powered by lun.ua