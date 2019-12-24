Теплая зима не дает медведям в Карпатах уснуть
Из-за недостаточно низкой температуры воздуха в центре реабилитации бурых медведей в Карпатах заснули только три косолапые.
Источник: Facebook-страница национального природного парка "Синевир"
Дословно: "В центре реабилитации бурых медведей уснули только три косолапые. Причиной медвежьего бессонница еще недостаточно низкая температура воздуха.
Настоящая зима в регионе продержала только неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза - зимний сон - три медведя: Беня, Дюрий и Потапыч. Остальные - ждут морозов".
Детали: Сейчас в центре живут 32 косолапые.
В нацпарке объясняют, что медведи из реабилитационного центра всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное.
Отмечается, что в прошлом году в центре уснула большая часть медведей.
Продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время.
Реабилитационный центр бурых медведей в Карпатах работает с декабря 2011 года.