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Теплая зима не дает медведям в Карпатах уснуть

Вторник, 24 декабря 2019, 11:33
Теплая зима не дает медведям в Карпатах уснуть

Из-за недостаточно низкой температуры воздуха в центре реабилитации бурых медведей в Карпатах заснули только три косолапые.

Источник: Facebook-страница национального природного парка "Синевир"

Дословно: "В центре реабилитации бурых медведей уснули только три косолапые. Причиной медвежьего бессонница еще недостаточно низкая температура воздуха.

Настоящая зима в регионе продержала только неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза - зимний сон - три медведя: Беня, Дюрий и Потапыч. Остальные - ждут морозов".

Детали: Сейчас в центре живут 32 косолапые.

 

В нацпарке объясняют, что медведи из реабилитационного центра всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное.

Отмечается, что в прошлом году в центре уснула большая часть медведей.

Продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время.

Реабилитационный центр бурых медведей в Карпатах работает с декабря 2011 года.

Украинская правда
Темы: Карпатыпогода
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