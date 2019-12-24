Война на Донбассе: с начала суток 6 обстрелов, один раненый

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Вторник, 24 декабря 2019, 14:05

Министерство обороны сообщило о 6 прицельных обстрелах позиций Объединенных сил на Донбассе, в результате которых получил ранение один украинский военный.

Источник: Минобороны

Дословно: "В результате прицельных вражеских обстрелов получил ранение один наш защитник. Воин доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья удовлетворительное".

Детали: Боевики в 02.35 совершили получасовой обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам н.п. Березовое.

С 06.35, в течение часа, враг дважды обстреливал позиции ООС под Новолуганским. Оккупанты также выпустили 9 мин калибра 82 мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового вооружения.

Также обстреляны украинские подразделения в районах н.п. Крымское, Светлодарск и Шумы.

В то же время, в артиллерийских подразделениях оккупантов увеличилось количество занятий с выходом техники на полигоны. Упражнения ведут старшие офицеры, прибывшие в составе спецкомиссий из России.

Кроме того, боевики пополняют боекомплект артиллерийских подразделений, в том числе, для реактивных систем залпового огня.

 

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Минобороны


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