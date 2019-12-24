Зеленский подписал закон о предоставлении добровольцам статуса УБД
Вторник, 24 декабря 2019, 17:09
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает предоставление воинам-добровольцам статуса участников боевых действий.
Источник: сайт Офиса президента
Дословно: "Президент... подписал зкон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" № 329-ІХ".
Детали: Отмечается, что закон направлен на соблюдение правовой и социальной справедливости в отношении каждого участника антитеррористической операции на востоке Украины.
Предыстория:
- 4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые принимали участие в антитеррористической операции.
- Закон предусматривает предоставление статуса УБД добровольцам, которые добровольно защищали и защищают территориальную целостность Украины и выполняли и выполняют боевые задачи в зоне АТО и в зоне ООС.
- Речь идет о тех добровольцах, которые принимали активное участие в боевых действиях не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов).
- Закон также определяет основания, порядок и документы для предоставления статуса участника боевых действий вышеупомянутым лицам. Так, граждане, которым был предоставлен статус лица с инвалидностью вследствие войны и которые после повторного осмотра медико-социальной экспертной комиссией не были признаны лицом с инвалидностью, будут пользоваться упрощенным порядком предоставления статуса участника боевых действий, который устанавливается Кабмином.
- Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2020 года.