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Зеленский подписал закон о предоставлении добровольцам статуса УБД

Вторник, 24 декабря 2019, 17:09
Зеленский подписал закон о предоставлении добровольцам статуса УБД

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает предоставление воинам-добровольцам статуса участников боевых действий.

Источник: сайт Офиса президента

Дословно: "Президент... подписал зкон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" № 329-ІХ".

Детали: Отмечается, что закон направлен на соблюдение правовой и социальной справедливости в отношении каждого участника антитеррористической операции на востоке Украины.

Предыстория:

  • 4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые принимали участие в антитеррористической операции.
  • Закон предусматривает предоставление статуса УБД добровольцам, которые добровольно защищали и защищают территориальную целостность Украины и выполняли и выполняют боевые задачи в зоне АТО и в зоне ООС.
  • Речь идет о тех добровольцах, которые принимали активное участие в боевых действиях не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов).
  • Закон также определяет основания, порядок и документы для предоставления статуса участника боевых действий вышеупомянутым лицам. Так, граждане, которым был предоставлен статус лица с инвалидностью вследствие войны и которые после повторного осмотра медико-социальной экспертной комиссией не были признаны лицом с инвалидностью, будут пользоваться упрощенным порядком предоставления статуса участника боевых действий, который устанавливается Кабмином.
  • Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2020 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийзаконодательстводобровольцывойна
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