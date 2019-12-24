Зеленский подписал закон о предоставлении добровольцам статуса УБД

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает предоставление воинам-добровольцам статуса участников боевых действий.

Источник: сайт Офиса президента

Дословно: "Президент... подписал зкон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" № 329-ІХ".

Детали: Отмечается, что закон направлен на соблюдение правовой и социальной справедливости в отношении каждого участника антитеррористической операции на востоке Украины.

Предыстория: