Глава Закарпатья не понял, за что его уволил Зеленский

Глава Закарпатской облгосадминистрации Игорь Бондаренко не понимает, почему президент Владимир Зеленский уволил его с должности.

Источник: комментарий Бондаренко "Новому времени"

Прямая речь Бондаренко: "Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за 5 месяцев в области положительные показатели по всем направлениям".

Детали: Бондаренко уточнил, что его команде удавалось бороться даже с настоящим бичом Закарпатья – контрабандой. Но потвердеть это какими-либо данными не смог.

Он также заявил, что благодарен президенту за его решение и не комментирует его, потому что "мы – люди командные".

Что было раньше: 24 декабря президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского. Он пояснил, что принял такое решение "не потому, что они неопытные или не чисты на руки, а потому что не увидели в этих двух областях никакого результата".