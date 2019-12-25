Ночью на Донбассе ранили украинского военного
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Среда, 25 декабря 2019, 07:48
С начала этих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, в результате вражеского обстрела получил ранение украинский военнослужащий.
Источник: пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook
Детали: Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Крымское.
За прошедшие сутки, 24 декабря, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Горячо было у Березового, Новолуганского, Крымского, Светлодарска, Шумов и Троицкого.
Напомним:
- 24 декабря на востоке Украины был ранен еще один боец.
Украинская правда
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