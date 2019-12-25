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Ночью на Донбассе ранили украинского военного

Среда, 25 декабря 2019, 06:48
Ночью на Донбассе ранили украинского военного

С начала этих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, в результате вражеского обстрела получил ранение украинский военнослужащий.

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Крымское.

За прошедшие сутки, 24 декабря, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Горячо было у Березового, Новолуганского, Крымского, Светлодарска, Шумов и Троицкого.

Напомним:

  • 24 декабря на востоке Украины был ранен еще один боец.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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