В Харькове требует не обменивать возможных виновников теракта
Около двух сотен харьковчан собрались у здания Харьковской ОГА, требуя не обменивать трех обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли четыре человека.
Источник: Громадське
Детали: В центре города собрались представители "Национального корпуса", "Правого сектора", "Фрайкора", общественной организации "Традиции и порядок".
Участники акции держат в руках плакаты с надписями "Ненаказанное зло возвращается", "Убийц дети не меняем", "Не предайте погибших героев".
За порядком во время мероприятия следит около полусотни полицейских.
Что предшествовало: В субботу адвокат потерпевших в теракте возле Дворца спорта в Харькове Олег Головков заявил, что не знает, включены ли трое обвиняемых по делу в списки на обмен, но выступает против их передачи боевикам ОРДЛО.
Адвокат одного из обвиняемых Игорь Нагорный также отметил, что не владеет информацией о включении фигурантов дела в список обмена.
Суд перенес заседание по делу теракта возле Дворца спорта на 26 декабря.
Предыстория:
- 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта на месте погибли два человека, были ранены еще 11. Впоследствии двое раненых скончались в больнице. Среди погибших - школьник Даниил Дидык.
- 26 февраля 2015 года сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковской области - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем трем объявили о подозрении по статьям "террористический акт", "незаконное обращение с оружием".
- 22 апреля 2015 года обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.
- Через два года, в феврале 2017 года, прокурор области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые в совершении теракта и защита затягивают процесс рассмотрения дела, хотя оно, по словам прокурора, было завершено на 90%.
- В апреле 2017 года суд начал слушания по делу о теракте с начала, поскольку в коллегии судей произошла замена.
- Всего, по данным адвоката потерпевших Олега Головкова, за 4,5 года слушание дела было сорвано или не происходило 170 заседаний.