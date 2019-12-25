В Харькове требует не обменивать возможных виновников теракта

Около двух сотен харьковчан собрались у здания Харьковской ОГА, требуя не обменивать трех обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли четыре человека.

Источник: Громадське

Детали: В центре города собрались представители "Национального корпуса", "Правого сектора", "Фрайкора", общественной организации "Традиции и порядок".

Участники акции держат в руках плакаты с надписями "Ненаказанное зло возвращается", "Убийц дети не меняем", "Не предайте погибших героев".

За порядком во время мероприятия следит около полусотни полицейских.

Что предшествовало: В субботу адвокат потерпевших в теракте возле Дворца спорта в Харькове Олег Головков заявил, что не знает, включены ли трое обвиняемых по делу в списки на обмен, но выступает против их передачи боевикам ОРДЛО.

Адвокат одного из обвиняемых Игорь Нагорный также отметил, что не владеет информацией о включении фигурантов дела в список обмена.

Суд перенес заседание по делу теракта возле Дворца спорта на 26 декабря.

Предыстория: