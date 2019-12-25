"Слуга народа" заявил, что вторжение РФ в Крым спровоцировал "языковой закон"

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко считает, что отмена Верховной Радой "языкового закона" Колесниченко-Кивалова в 2014 году, которая так и не было подписана тогдашним и.о. президента Александром Турчиновым, спровоцировала захват Россией Крыма.

Источник: Устенко в перепалке с нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко в эфире телеканала "НАШ" 24 декабря

Гончаренко: Вы сейчас скажете, что это украинская власть и войну начала?

Устенко: Неплохой победой было, когда в 2014 году был принят закон о языке, если уж вы эту тему затронули.

В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось.

Детали: Устенко также заявил, что покупать российский газ не напрямую у России, а реверсом из европейских стран - экономически невыгодно, и эту схему "навязала" прошлая власть.

"То, что прошлая власть нам навязала покупку газа российского, но реверсом из Европы - это также экономически невыгодно", - сказал он.

Устенко 25 лет, в июле 2019 года он был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№86).

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