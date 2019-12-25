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"Слуга народа" заявил, что вторжение РФ в Крым спровоцировал "языковой закон"

Среда, 25 декабря 2019, 14:15
Алексей Устенко
Фото со страницы Устенко в Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко считает, что отмена Верховной Радой "языкового закона" Колесниченко-Кивалова в 2014 году, которая так и не было подписана тогдашним и.о. президента Александром Турчиновым, спровоцировала захват Россией Крыма.

Источник: Устенко в перепалке с нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко в эфире телеканала "НАШ" 24 декабря

Гончаренко: Вы сейчас скажете, что это украинская власть и войну начала?

Устенко: Неплохой победой было, когда в 2014 году был принят закон о языке, если уж вы эту тему затронули.

В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось.

Детали: Устенко также заявил, что покупать российский газ не напрямую у России, а реверсом из европейских стран - экономически невыгодно, и эту схему "навязала" прошлая власть.

"То, что прошлая власть нам навязала покупку газа российского, но реверсом из Европы - это также экономически невыгодно", - сказал он.

Устенко 25 лет, в июле 2019 года он был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№86).

Предыстория:

  • Языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Верховной Радой в июле 2012 года. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.
  • 24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для заявлений о "притеснениях прав русскоязычного населения в Крыму".
  • Вместе с тем, в то время и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.
  • 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики" Кивалова-Колесниченко. 
  • 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла новый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаязыкКрымРосcия
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