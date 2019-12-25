ООС: боевики стреляли из минометов и гранатометов, без потерь

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Среда, 25 декабря 2019, 18:46

С начала суток в среду Вооруженных формирования РФ нарушили режим прекращения огня на Донбассе 8 раз, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет.

Источник: пресс-центр Операции Объединенных сил

Детали: Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским - из миномета калибра 120 мм - 7 мин.

Пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Крымским - из стрелкового оружия; четыре раза вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов - 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе обстрел Донбасс


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