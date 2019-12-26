СМИ заявили о 1500 погибших в ходе протестов, Иран отрицает

Правительство Ирана обвинило иностранные СМИ в распространении лживой информации о количестве погибших в ходе протестов.

Источник: DW

Детали: В начале недели агентство новостей Reuters сообщило о полутора тысячах погибших с ноября. Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи якобы лично распорядился подавить антиправительственные протесты, что и обусловило жестокие действия силовиков.

25 декабря представитель правительства Али Рабей опроверг эту информацию: "Некоторые иностранные СМИ известны тем, что распространяют ложь об Иране".

Что предшествовало: 17 декабря правозащитная организация Amnesty International сообщила о 304 погибших (вместо 1500) и тысяче раненых в Иране. В Amnesty заключили: "Это указывает на то, что силы безопасности применяют огнестрельное оружие с намерением убить".

Тегеран назвал заявление организации "пропагандистским сценарием".

Напомним: