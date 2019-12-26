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На Донбассе 12 вражеских обстрелов за минувшие сутки, один – этой ночью

Четверг, 26 декабря 2019, 06:29
На Донбассе 12 вражеских обстрелов за минувшие сутки, один – этой ночью

26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации только раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Источник: сообщение ООС по состоянию на 7 утра

Детали: Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

26 декабря из стрелкового оружия российские оккупанты стреляли по позициям ООС неподалеку от населенного пункта Невельское.

Штаб зафиксировал обстрелы дважды вблизи Красногоровки, дважды неподалеку Старогнатовки и один обстрел под Васильевкой.

Кроме того, враг выпустил 7 мин из миномета калибра 120 мм рядом с Невельским.

Боевики также стреляли по окрестностям Крымского, 4 раза вблизи населенного пункта Луганское и один раз неподалеку Новолуганского.

25 декабря потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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