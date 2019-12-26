В Одессе опознали 16-ю жертву пожара: директор Института морской биологии
Четверг, 26 декабря 2019, 08:27
Эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Источник: "Думская", Лиана Александрова у Facebook
Дословно: "Последним опознали директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова".
Детали: Прощание с Александровым состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова.
Кроме того, 26 декабря в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара — 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.
Предыстория:
- 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек.
Украинская правда