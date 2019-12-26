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В Одессе опознали 16-ю жертву пожара: директор Института морской биологии

Четверг, 26 декабря 2019, 08:27
В Одессе опознали 16-ю жертву пожара: директор Института морской биологии

Эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник: "Думская", Лиана Александрова у Facebook

Дословно: "Последним опознали директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова".

Детали: Прощание с Александровым состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова.

Кроме того, 26 декабря в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара — 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Предыстория: 

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек

Украинская правда

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