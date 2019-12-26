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Судья КС Мельник ушел в отставку

Четверг, 26 декабря 2019, 13:25
Судья КС Мельник ушел в отставку

Судью Конституционного суда Николая Мельника уволили в отставку в связи с поданным им заявлением.

Источник: сайт КС

Дословно: "24 декабря на специальном пленарном заседании Конституционного Суда был уволен в отставку судья КСУ Николай Мельник... в связи с поданным им заявлением об отставке".

Предыстория: Верховная Рада назначила Мельника судьей Конституционного Суда в марте 2014 года. Он является доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Украины. Судья принял присягу 13 марта 2014 года.

Мельник был одним из трех судей, которые выступали за отставку Станислава Шевчука с должности главы КС.

Украинская правда

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Темы: КСсуд
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