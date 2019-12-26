США рассчитывают, что "Мотор Сич" не продадут Китаю: есть другие покупатели

Соединенные Штаты надеются, что украинская компания "Мотор Сич" не будет продана Китаю.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время общения с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сейчас идет поиск инвесторов и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся дью дилидженс, визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", - сказал Тейлор.

Отвечая на уточнение, дипломат подтвердил, что продажа компании еще не закрыта и "есть неплохой шанс пересмотреть".

Среди прочего, Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние ожидаемой компании-покупателя из Китая, поскольку поступали новости о проблемах, связанных с покупателем других китайских компаний.

Напомним, 13 декабря президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать приобретению китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", ведь это в разы повысит оборонительные позиции Китая.

28 августа советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и ворует военные технологии.

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