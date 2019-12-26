США рассчитывают, что "Мотор Сич" не продадут Китаю: есть другие покупатели

Соединенные Штаты надеются, что украинская компания "Мотор Сич" не будет продана Китаю.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время общения с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сейчас идет поиск инвесторов и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся дью дилидженс, визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", - сказал Тейлор.

Отвечая на уточнение, дипломат подтвердил, что продажа компании еще не закрыта и "есть неплохой шанс пересмотреть".

Среди прочего, Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние ожидаемой компании-покупателя из Китая, поскольку поступали новости о проблемах, связанных с покупателем других китайских компаний.