Драка в Раде: экс-нардепа от "Свободы" отправили под ночной домашний арест

Киевский апелляционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего народного депутата из ВО "Свобода" Алексей Кайду, которого подозревают в нападении на народного депутата из "Слуги народа" Андрея Богданца.

Источник: "Радио Свобода", Facebook-страница лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока

Детали: Меру пресечения Каиде выбрали до 12 февраля 2020 года.

12 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокурора, который просил отправить Кайду под арест. Тогда бывшего депутата отпустили на поруки.

По словам Тягнибока, 14 января состоится рассмотрение дела относительно еще одного экс-нардепа от "Свободы" Эдуарда Леонова.

фото: fb Тягнибока

Напомним: