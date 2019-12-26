Драка в Раде: экс-нардепа от "Свободы" отправили под ночной домашний арест
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Четверг, 26 декабря 2019, 23:27
Киевский апелляционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего народного депутата из ВО "Свобода" Алексей Кайду, которого подозревают в нападении на народного депутата из "Слуги народа" Андрея Богданца.
Источник: "Радио Свобода", Facebook-страница лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока
Детали: Меру пресечения Каиде выбрали до 12 февраля 2020 года.
12 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокурора, который просил отправить Кайду под арест. Тогда бывшего депутата отпустили на поруки.
По словам Тягнибока, 14 января состоится рассмотрение дела относительно еще одного экс-нардепа от "Свободы" Эдуарда Леонова.
Напомним:
- 11 декабря после заседания аграрного комитета в коридорах Рады почесали кулаки депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от "Свободы" Эдуард Леонов.
- Богданец попал в больницу. У него диагностировали сотрясение мозга.
- После драки правоохранители задержали Кайду и разыскивали Леонова.
- В "Слуге народа" считают инцидент провокацией, цель которой сорвать законотворческий процесс и дестабилизировать ситуацию в Раде.
- Во фракции сообщили, что обратились в правоохранительные органы с требованием должным образом отреагировать на инцидент. "СН" заявила о недопустимости давления на нардепов с применением силы.
- Из-за драки полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 346 УК Украины 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).
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