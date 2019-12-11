Дракой в ​​Раде займется полиция

Полиция открыла производство из-за стычки в помещении комитетов Верховной Рады между народными депутатами от "Слуги народа" и экс-нардепамы от "Свободы".

Источник: пресс-служба Нацполиции и представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "По данному факту сейчас начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Досудебное расследование поручено Печерскому управлению полиции. Принимаются меры по установлению правонарушителей".

Детали: 11 декабря в полицию от народного депутата 9-го созыва поступило сообщение о получении телесных повреждений.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Что было раньше: 11 декабря после заседания аграрного комитета в коридорах Рады почесали кулаки депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от "Свободы" Эдуард Леонов. Политиков начали разнимать, но к схватке присоединились другие.

Бывший нардеп Леонов утверждает, что драку начал депутат от "Слуги народа".

Однако, по словам нардепа от "СН" Евгении Кравчук, Богданец находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

В "Слуге народа" считают инцидент провокацией, цель которой сорвать законотворческий процесс и дестабилизировать ситуацию в Раде.

Во фракции сообщили, что обратились в правоохранительные органы с требованием должным образом отреагировать на инцидент. "СН" заявила о недопустимости давления на нардепов с применением силы.

Во фракции также призвать аппарат ВР временно перенести заседание комитета в более защищенное помещение и усилить охрану и обеспечение порядка.

Аграрный комитет ВР решил встретиться в четверг в 8.00 утра. К законопроекту о рынке земли подали более 4 тысяч поправок.

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