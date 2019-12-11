Дракой в Раде займется полиция
Полиция открыла производство из-за стычки в помещении комитетов Верховной Рады между народными депутатами от "Слуги народа" и экс-нардепамы от "Свободы".
Источник: пресс-служба Нацполиции и представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП
Прямая речь Максимец: "По данному факту сейчас начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).
Досудебное расследование поручено Печерскому управлению полиции. Принимаются меры по установлению правонарушителей".
Детали: 11 декабря в полицию от народного депутата 9-го созыва поступило сообщение о получении телесных повреждений.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.
Что было раньше: 11 декабря после заседания аграрного комитета в коридорах Рады почесали кулаки депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от "Свободы" Эдуард Леонов. Политиков начали разнимать, но к схватке присоединились другие.
Бывший нардеп Леонов утверждает, что драку начал депутат от "Слуги народа".
Однако, по словам нардепа от "СН" Евгении Кравчук, Богданец находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.
В "Слуге народа" считают инцидент провокацией, цель которой сорвать законотворческий процесс и дестабилизировать ситуацию в Раде.
Во фракции сообщили, что обратились в правоохранительные органы с требованием должным образом отреагировать на инцидент. "СН" заявила о недопустимости давления на нардепов с применением силы.
Во фракции также призвать аппарат ВР временно перенести заседание комитета в более защищенное помещение и усилить охрану и обеспечение порядка.
Аграрный комитет ВР решил встретиться в четверг в 8.00 утра. К законопроекту о рынке земли подали более 4 тысяч поправок.
Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет
Предыстория:
- Еще 2 сентября президент Владимир Зеленский "поручал" отменить мораторий на продажу земли.
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.
- Президент Владимир Зеленский заверил, что иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что до Нового года Верховная Рада примет законопроект о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения, потому что к нему подали почти 4 500 правок.