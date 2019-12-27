Прокурор: ГБР закрыло дело о пытках подозреваемых в харьковском теракте

Досудебное расследование не обнаружило мер физического воздействия на подозреваемых в совершении теракта возле Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 года.

Источник: "Укринформ" с заседания Фрунзенского райсуда Харькова

Прямая речь прокурора Владимира Лымаря: "Ранее подозреваемые неоднократно заявляли о применении к ним мер физического воздействия во время досудебного расследования. Однако в постановлении территориального управления ГБР (Полтава) от 26 декабря 2019 года говорится, что уголовное производство по заявлениям со стороны подозреваемых закрыто".

Детали: По словам прокурора, в действиях следователей СБУ и прокуратуры отсутствует состав преступления. В связи с этим Лымарь заявил ходатайство о приобщении постановления Госбюро расследований к материалам дела.

26 декабря коллегия судей Фрунзенского райсуда Харькова, где слушают дело о теракте возле Дворца спорта 22 февраля 2015 года, перешла к новой стадии – показаниям обвиняемых. Затем должны состояться судебные дебаты, после которых суд перейдет в совещательную комнату для вынесения приговора.

На процессе присутствовали: трое обвиняемых – Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков и Владимир Дворников; родные и близкие погибших и пострадавших; около трех десятков активистов.

Этому предшествовало: 25 декабря возле Харьковской ОГА прошла акция при участии более чем ста представителей патриотических общественных организаций, протестовавших против обмена троих обвиняемых в теракте возле Дворца спорта.

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