В Раду от "Слуги народа" должен зайти директор GR-коммуникаций Atlas Weekend

Вместо Ирины Венедиктовой, которая стала и.о. директора Государственного бюро расследований, по списку "Слуги народа" в Верховную Раду должен зайти директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

Источник: зампредседателя фракция "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook, избирательный список "Слуги народа" на сайте ЦИК.

Детали: Кравчук поздравила Венедиктову с новым назначением и напомнила, что следующим по партийному списку "Слуги народа" народным депутатом должен стать Санченко.

Прямая речь: Ирина Венедиктова, поздравления с назначением в ГБР! Умная, сильная и принципиальная! И наконец-то первая женщина во главе правоохранительного органа. Между тем Александр Санченко, приготовиться) - работа в Раде уже ждет!".

Что предшествовало: 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.

Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Справка: 31-летний директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко был включен в избирательный список "Слуги народа" под № 137.