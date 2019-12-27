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"Динамо" выписали штраф за поведение фанов на матче со скандальным баннером

Пятница, 27 декабря 2019, 14:20
Динамо выписали штраф за поведение фанов на матче со скандальным баннером

Киевское "Динамо" и черниговскую "Десну" наказали за неподобающее поведение болельщиков во время матча 18 тура украинской Премьер-лиги.

Источник: решение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ

Детали: Так к ФК "Десна" применены санкции в виде обязательного денежного взноса в размере 100 000 гривен и закрытие фанатского сектора на следующий домашний матч УПЛ.

ФК "Динамо" Киев за неподобающее поведение болельщиков получил штраф в размере 300 000 гривен.

Напомним: Перед началом поединка фанаты "Динамо" устроили дымовую завесу на поле и начало игры было немного отложено. Кроме того, в секторе столичных фанов появился баннер с надписью: "Суркисы, от##итесь от Динамо". В матче же "бело-синие" одержали победу со счетом 1:0.

Украинская правда
Темы: футбол
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