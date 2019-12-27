"Динамо" выписали штраф за поведение фанов на матче со скандальным баннером

2201 просмотр
Пятница, 27 декабря 2019, 15:20

Киевское "Динамо" и черниговскую "Десну" наказали за неподобающее поведение болельщиков во время матча 18 тура украинской Премьер-лиги.

Источник: решение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ

Детали: Так к ФК "Десна" применены санкции в виде обязательного денежного взноса в размере 100 000 гривен и закрытие фанатского сектора на следующий домашний матч УПЛ.

ФК "Динамо" Киев за неподобающее поведение болельщиков получил штраф в размере 300 000 гривен.

Напомним: Перед началом поединка фанаты "Динамо" устроили дымовую завесу на поле и начало игры было немного отложено. Кроме того, в секторе столичных фанов появился баннер с надписью: "Суркисы, от##итесь от Динамо". В матче же "бело-синие" одержали победу со счетом 1:0.

Украинская правда
Темы: футбол


powered by lun.ua
Материалы по теме
Посол: испанский клуб накажут за оскорбления украинского футболиста 24 декабря 2019, 20:45
"Мы все - Зозуля": На матче чемпионата Испании фаны поддержали украинца 22 декабря 2019, 01:45
Бывший тренер "Динамо" возглавил российский клуб 20 декабря 2019, 17:50
Все новости
Главные новости
Зеленский уволил Трубу и поставил вместо него нардепа "Слуги народа"
Самолет со 100 людьми на борту разбился в Казахстане, по меньшей мере 7 жертв
РосСМИ назвали возможную дату и "формулу" обмена с ОРДЛО
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: дело отправят в другой суд
Все новости
еда

Как выбирать, хранить и чем резать сыр

Кино

Как на самом деле должны выглядеть принцессы Дисней

Кино

10 лучших иностранных фильмов 2019: "Ирландец", "Джокер", "Арахисовый сокол" и другие

Поиск по сайту
Архив
Весь архів