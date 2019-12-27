"Динамо" выписали штраф за поведение фанов на матче со скандальным баннером
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Пятница, 27 декабря 2019, 15:20
Киевское "Динамо" и черниговскую "Десну" наказали за неподобающее поведение болельщиков во время матча 18 тура украинской Премьер-лиги.
Источник: решение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ
Детали: Так к ФК "Десна" применены санкции в виде обязательного денежного взноса в размере 100 000 гривен и закрытие фанатского сектора на следующий домашний матч УПЛ.
ФК "Динамо" Киев за неподобающее поведение болельщиков получил штраф в размере 300 000 гривен.
Напомним: Перед началом поединка фанаты "Динамо" устроили дымовую завесу на поле и начало игры было немного отложено. Кроме того, в секторе столичных фанов появился баннер с надписью: "Суркисы, от##итесь от Динамо". В матче же "бело-синие" одержали победу со счетом 1:0.
Украинская правда
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