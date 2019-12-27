Германия отказалась дать Украине военную помощь – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на интервью Пристайко порталу RND

Прямая речь: "Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен.

Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую ​​сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины".

Детали: Пристайко не уточнил, когда подавали запрос на помощь, но отметил, что сейчас речь идет о самом выживании Украины как государства.

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