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Германия отказалась дать Украине военную помощь – Пристайко

Пятница, 27 декабря 2019, 16:24
Германия отказалась дать Украине военную помощь – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на интервью Пристайко порталу RND

Прямая речь: "Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен.

Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую ​​сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины".

Детали: Пристайко не уточнил, когда подавали запрос на помощь, но отметил, что сейчас речь идет о самом выживании Украины как государства.

Предыстория:

  • С начала войны на Донбассе Германия предоставила Киеву финансовую помощь на сумму почти 1,4 миллиарда евро.
  • По информации правительства Германии, только в рамках сотрудничества с целью содействия развитию Украины Берлин потратил 544 млн евро.
  • В дополнение к ним Берлин выделил: 110 млн евро гуманитарной помощи, финансовый кредит на 500 млн евро, 25 млн евро на меры по стабилизации ситуации в стране, около 200 млн евро выплачены Киеву по каналам ЕС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПристайкоГерманияармия
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