Боевики стреляли 9 раз: один защитник ранен

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Пятница, 27 декабря 2019, 18:20

В течение суток 27 декабря боевики нарушили тишину 9 раз, один защитник получил ранение.

Источник: пресс-центр Объединенных сил

Дословно: "27 декабря в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение".

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Дважды обстрелы фиксировали вблизи Невельского, дважды неподалеку Марьинки и дважды вблизи Песок.

Также боевики нарушали тишину в районе населенного пункта Гладосово, рядом с Луганским и вблизи Новолуганского.

Украинская правда
Темы: Донбасс война Объединенные силы на Донбассе


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