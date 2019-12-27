Боевики стреляли 9 раз: один защитник ранен

В течение суток 27 декабря боевики нарушили тишину 9 раз, один защитник получил ранение.

Источник: пресс-центр Объединенных сил

Дословно: "27 декабря в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение".

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Дважды обстрелы фиксировали вблизи Невельского, дважды неподалеку Марьинки и дважды вблизи Песок.

Также боевики нарушали тишину в районе населенного пункта Гладосово, рядом с Луганским и вблизи Новолуганского.