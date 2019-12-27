Прокуратура нашла подозреваемого в нападении на сотрудников Шария

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Пятница, 27 декабря 2019, 23:37

После инцидента возле суда, где рассматривали апелляцию на меру пресечения подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета, прокуратура Киева сообщила о подозрении в препятствовании деятельности журналистов 29-летнему жителю Киевщины.

Источник: прокуратура города Киева

Дословно: "Сообщено о подозрении 29-летнему жителю Киевской области по факту совершения противоправных действий в отношении журналиста, которые имели место 24.12.19 у здания Киевского апелляционного суда.

Действия подозреваемого выразились в преследовании журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, а также хулиганских действиях к нему, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 296 УК Украины".

Детали: В прокуратуре сообщили, что в отношении упомянутого мужчины уже продолжается судебное разбирательство в другом уголовном производстве по статье "Хулиганство".

Поэтому прокуратура подготовила ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано в Соломенский районный суд Киева.

Также прокуратура начала расследовать факт причинения телесных повреждений журналисту. В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к этому преступлению, и сбора соответствующих доказательств.

Предыстория: 24 декабря двое сотрудников, которые работают на видеоблоггера Анатолия Шария, пожаловались на травлю у суда, где рассматривали апелляцию на меру пресечения подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Один из них заявил, что ему угрожали, нанесли несколько ударов и облили мочой.

Украинская правда
Темы: СМИ


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