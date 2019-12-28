Варшава вызвала на ковер посла России после заявлений Путина
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента РФ Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Источник: об этом сам Андреев заявил в комментарии российскому изданию "РИА Новости"
Дословно Андреев: "Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента…
Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе".
Детали: По его словам, беседа была "жесткая, но вполне корректная".
Что было раньше: Путин во вторник назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку.
Напомним:
- 19 декабря президент Росси Владимир Путин оправдывал введение советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.
- 23 августа 1939 года гитлеровская Германия и Советский Союз заключили договор о ненападении. К договору прилагался секретный протокол о разделении интересов подписантов в Восточной Европе. В частности, Гитлер и Сталин договорились о разделе Польши.
- 1 сентября 1939 года войска гитлеровской Германии вторглись на территорию Польши с запада, а 17 сентября 1939 года в Польшу вошли с востока советские войска. Сражаться на два фронта страна не могла. Ее раздел вермахт и части Красной Армии отпраздновали совместным парадом в Бресте.