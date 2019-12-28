Варшава вызвала на ковер посла России после заявлений Путина

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Суббота, 28 декабря 2019, 02:30

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента РФ Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.

Источник: об этом сам Андреев заявил в комментарии российскому изданию "РИА Новости"

Дословно Андреев: "Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента…

Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе".

Детали: По его словам, беседа была "жесткая, но вполне корректная".

Что было раньше: Путин во вторник назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского,  который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку.

Напомним: 

  • 19 декабря президент Росси Владимир Путин оправдывал введение советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.
  • 23 августа 1939 года гитлеровская Германия и Советский Союз заключили договор о ненападении. К договору прилагался секретный протокол о разделении интересов подписантов в Восточной Европе. В частности, Гитлер и Сталин договорились о разделе Польши.
  • 1 сентября 1939 года войска гитлеровской Германии вторглись на территорию Польши с запада, а 17 сентября 1939 года в Польшу вошли с востока советские войска. Сражаться на два фронта страна не могла. Ее раздел вермахт и части Красной Армии отпраздновали совместным парадом в Бресте.

Темы: Польша Росcия Путин евреи Гитлер


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