Варшава вызвала на ковер посла России после заявлений Путина

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента РФ Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.

Источник: об этом сам Андреев заявил в комментарии российскому изданию "РИА Новости"

Дословно Андреев: "Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента…

Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе".

Детали: По его словам, беседа была "жесткая, но вполне корректная".

Что было раньше: Путин во вторник назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку.

Напомним: