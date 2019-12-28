В пятницу боевики ранили бойца ООС и 9 раз нарушили тишину

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Суббота, 28 декабря 2019, 07:51

За 27 декабря вооруженные формирования России на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Источник: сводка ООС по состоянию на 7 утра 28 декабря

Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".

Детали: В общем 6 обстрелов боевики совершили в районе оперативно-тактической группировки "ВОСТОК": дважды вблизи Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза у населенного пункта Пески - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

3 обстрелы зафиксировано в районе ответственности ОТУ "СЕВЕР": возле Гладосово - с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку от Луганского - с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем.

С начала субботы боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Так, с ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку от Широкино.

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс


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