Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура Крыма открыла дело за задержание Кашука оккупантами

Суббота, 28 декабря 2019, 11:57
Прокуратура Крыма открыла дело за задержание Кашука оккупантами

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту задержания и лишения свободы оккупационными "правоохранителями" гражданина Украины, жителя Крыма Дениса Кашука.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма в Telegram

Детали: Досудебное расследование осуществляется ГУ НП в АР Крым и г. Севастополе .

По данным прокуратуры, "крымские правоохранители" в Cимферополе задержали крымчанина по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и 222-1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

После этого "судьи" незаконно созданного Киевского районного суда г. Симферополя избрали задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщают в прокуратуре Крыма. 

Напомним, 

  • 17 декабря ФСБ России задержала жителя Симферополя Дениса Кашука по подозрению в хранении оружия.
  • "Киевский районный суд" Симферополя в закрытом режиме избрал меру пресечения Кашуку в виде содержания под стражей до 18 февраля 2020 года.
  • МИД Украины выразило протест России и оккупационной власти Крыма в связи с задержанием гражданина Украины за "изготовление взрывчатки".

Темы: Крымправа человекапрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Крым
Появились свежие снимки военного полигона в Крыму. Там до сих пор детонирует
В Крыму беспилотник повредил 4 админздания – оккупационные "власти"
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Последние новости
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
Все новости...
Реклама: