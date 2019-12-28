Прокуратура Крыма открыла дело за задержание Кашука оккупантами

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту задержания и лишения свободы оккупационными "правоохранителями" гражданина Украины, жителя Крыма Дениса Кашука.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма в Telegram

Детали: Досудебное расследование осуществляется ГУ НП в АР Крым и г. Севастополе .

По данным прокуратуры, "крымские правоохранители" в Cимферополе задержали крымчанина по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и 222-1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

После этого "судьи" незаконно созданного Киевского районного суда г. Симферополя избрали задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщают в прокуратуре Крыма.

Напомним,