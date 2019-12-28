Прокуратура Крыма открыла дело за задержание Кашука оккупантами

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Суббота, 28 декабря 2019, 12:57

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту задержания и лишения свободы оккупационными "правоохранителями" гражданина Украины, жителя Крыма Дениса Кашука.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма в Telegram

Детали: Досудебное расследование осуществляется ГУ НП в АР Крым и г. Севастополе .

По данным прокуратуры, "крымские правоохранители" в Cимферополе задержали крымчанина по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и 222-1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

После этого "судьи" незаконно созданного Киевского районного суда г. Симферополя избрали задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщают в прокуратуре Крыма. 

Напомним, 

  • 17 декабря ФСБ России задержала жителя Симферополя Дениса Кашука по подозрению в хранении оружия.
  • "Киевский районный суд" Симферополя в закрытом режиме избрал меру пресечения Кашуку в виде содержания под стражей до 18 февраля 2020 года.
  • МИД Украины выразило протест России и оккупационной власти Крыма в связи с задержанием гражданина Украины за "изготовление взрывчатки".

Темы: Крым права человека прокуратура


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