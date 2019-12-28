Кабмин согласовал нового главу Львовской ОГА
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Суббота, 28 декабря 2019, 16:05
Кабинет министров согласовал кандидатуру Максима Козицкого на должность главы Львовской облгосадминистрации.
Источник: "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров
Детали: В пресс-службе правительства УП подтвердили, что в пятницу Кабмин утвердил кандидатуру Козицкого.
Перед этим он подал декларацию кандидата на должность главы Львовской ОГА. Она появилась на сайте НАПК 27 декабря.
Справка: Козицкому 38 лет, он является директором энергетической компании "Эко-Оптима".
Что было раньше: 24 декабря президент Владимир Зеленский уволил председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского.
Предыстория:
- 14 июня президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА: Маркияна Мальского, Максима Козицкого и Дениса Шмыгаля.
- В начале июля председателем Львовской ОГА был назначен Мальский.
Украинская правда
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