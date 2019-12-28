Кабмин согласовал нового главу Львовской ОГА

Кабинет министров согласовал кандидатуру Максима Козицкого на должность главы Львовской облгосадминистрации.

Источник: "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров

Детали: В пресс-службе правительства УП подтвердили, что в пятницу Кабмин утвердил кандидатуру Козицкого.

Перед этим он подал декларацию кандидата на должность главы Львовской ОГА. Она появилась на сайте НАПК 27 декабря.

Справка: Козицкому 38 лет, он является директором энергетической компании "Эко-Оптима".

Что было раньше: 24 декабря президент Владимир Зеленский уволил председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского.

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