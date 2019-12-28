Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин согласовал нового главу Львовской ОГА

Суббота, 28 декабря 2019, 15:05
Максим Козицкий

Кабинет министров согласовал кандидатуру Максима Козицкого на должность главы Львовской облгосадминистрации.

Источник: "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров

Детали: В пресс-службе правительства УП подтвердили, что в пятницу Кабмин утвердил кандидатуру Козицкого.

Перед этим он подал декларацию кандидата на должность главы Львовской ОГА. Она появилась на сайте НАПК 27 декабря.

Справка: Козицкому 38 лет, он является директором энергетической компании "Эко-Оптима".

Что было раньше: 24 декабря президент Владимир Зеленский уволил председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского.

Предыстория:

  • 14 июня президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА: Маркияна Мальского, Максима Козицкого и Дениса Шмыгаля.
  • В начале июля председателем Львовской ОГА был назначен Мальский.

Украинская правда
Темы: ЛьвовщинаКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Львовщина
В Трускавце горит отель
На Львовщине работника гостиницы обвинили в смерти собаки и щенка
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
Последние новости
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
Все новости...
Реклама: