Кабмин согласовал нового главу Львовской ОГА

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Суббота, 28 декабря 2019, 16:05
Максим Козицкий

Кабинет министров согласовал кандидатуру Максима Козицкого на должность главы Львовской облгосадминистрации.

Источник: "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров

Детали: В пресс-службе правительства УП подтвердили, что в пятницу Кабмин утвердил кандидатуру Козицкого.

Перед этим он подал декларацию кандидата на должность главы Львовской ОГА. Она появилась на сайте НАПК 27 декабря.

Справка: Козицкому 38 лет, он является директором энергетической компании "Эко-Оптима".

Что было раньше: 24 декабря президент Владимир Зеленский уволил председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского.

Предыстория:

  • 14 июня президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА: Маркияна Мальского, Максима Козицкого и Дениса Шмыгаля.
  • В начале июля председателем Львовской ОГА был назначен Мальский.

Украинская правда
Темы: Львовщина Кабинет министров


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