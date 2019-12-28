Зеленский направил в ВР новую "децентрализацию" – представитель в КС

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Суббота, 28 декабря 2019, 16:35

Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду новый законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

Источник: нардеп, член комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и представитель Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. Прежде всего, важно было услышать позицию местных громад, ради способности и будущего развития которых, собственно, и делается реформа.

В результате, президент направил в парламент новый усовершенствованный проект с учетом наиболее важных предложений со стороны местного самоуправления и общественности".

Что предшествовало: 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду изменения в Конституцию, предусматривающие децентрализацию и новое административно-территориальное устройство.

18 декабря комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал проект изменений в Конституцию относительно децентрализации.

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Темы: Зеленский децентрализация Конституция Верховная Рада


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