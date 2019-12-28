Кабмин уволил отстраненного главу АРМА

Кабмин уволил Антона Янчука с должности председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Источник: распоряжение Кабинета министров от 27 декабря

Дословно: "Уволить Янчука Антона Владимировича с должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе".

Что было раньше: 19 декабря Янчук подал иск против Кабинета министров из-за отстранения его от должности главы АРМА.

Окружной админсуд открыл производство по данному иску и назначил подготовительное заседание на 21 января.

Янчук просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина об отстранении его от исполнения полномочий председателя АРМА и отменить распоряжение о назначении Виталия Сигидина врио председателя АРМА.

Также Янчук просит признать противоправным и отменить решение Правительства о возбуждении в отношении него дисциплинарного производства.

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