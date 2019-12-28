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ООС: боевики стреляют из минометов, БМП и гранатометов

Суббота, 28 декабря 2019, 17:15
ООС: боевики стреляют из минометов, БМП и гранатометов

С начала суток в субботу вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 6 раз. Украинские военные в результате обстрелов не пострадали.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Детали: 2 обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

4 обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: в районе населенного пункта Крымское - из вооружения БМП; рядом с Ореховым - с миномета калибра 120 мм - 5 мин; два раза неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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