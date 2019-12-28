Обмен пленными: Украина выдаст двух осужденных боевиков "ЛНР"

В рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ Украина выдаст двух осужденных боевиков "ЛНР" - Валерия Ефименко и Дениса Петрова.

Источник: Приговоры Рубежанского городского суда Луганской области от 24 декабря 2019 года

Детали: Действия Ефименко квалифицированы по ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины - участие в заговоре, направленная на планирование, подготовку агрессивной войны, ведение агрессивных военных действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Наказание Ефименко избран в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев без конфискации имущества.

Обвиняемый свою вину признал полностью, 24 декабря между обвиняемым и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

"Для заключения соглашения значение имеет обстоятельство, которое может быть учтено судом, как смягчающие наказание, а именно то, что Ефименко заявлен к обмену на военнопленных граждан Украины, незаконно удерживаемых представителями "ЛНР", - говорится в решении суда.

Петров обвиняется по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины - содействие деятельности террористической организации.

Свою виновность обвиняемый признал полностью.

Приговором суда Петрову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества.

Мера пресечения Ефименко и Петрову отменяется с момента их обмена на лиц военных формирований Украины и гражданских заложников, находящихся в плену террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

По данным обвинения, в начале апреля 2014 г. обвиняемый "создал на территории Луганска батальон под названием "Леший", в состав которого на добровольной основе и единства преступных намерений вошло примерно 400-600 человек".

"Батальон "Леший" входил в состав вооруженного формирования "ЛНР", подразделения армии "Юго-Восток" и в дальнейшем вошел в состав "Народной милиции" и находился в подчинении 4 отдельной мотострелковой бригады. На вооружены "Лешего" находилась автоматическая, стрелковое оружие, гранатометы и минометы".

"Будучи руководителем указанного батальона ... обвиняемый осуществлял общее руководство, координировал и согласовывал деятельность его членов между собой ... разработал единый преступный план, который довел до сведения всех участников группы, направленный на достижение единого преступного умысла; координировал деятельность членов батальона "Леший", отдавал команды на проведение боевых действий против ВСУ и осуществления нападения на предприятия, учреждения, организации и граждан на территории Луганска; участвовал в вооруженном нападении на Луганский пограничный отряд и обеспечил членов организованной группы огнестрельным оружием и боевыми припасами к ней, необходимыми для совершения преступлений".

Также Ефименко осуществлял охрану захваченной административного здания Управления СБУ в Луганской области и осуществлял дежурство на блокпостах у Северодонецка.

Петров, по данным суда, осуществлял сбор и передачу информации, связанной с перемещениями и местами дислокации подразделений ВСУ и других правоохранительных органов Украины на территории проведения АТО.