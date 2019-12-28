Под Лукьяновском СИЗО собираются противники обмена экс-беркутовцев

Волонтер и активист Роман Синицын призвал устроить акцию под Лукьяновским СИЗО в Киеве, чтобы помешать вывезти обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев для обмена, который должен состояться в воскресенье.

Источник: пост Синицына в Facebook

Прямая речь: "Выглядит все так, что беркутов отпустят без приговора суда... Единственный выход – массово присутствовать под СИЗО и судом, в случае попытки вывезти оттуда этот биомусор.

Под судом и в суде сейчас пару сотен человек. А вот кто готов за пару часов подтянуться на Дегтяревскую, 13 под Лукьяновское СИЗО? Ставьте плюсик в комментарий и готовьте теплые вещи и чай".

Детали: Участники акции должны собраться в 20 часов возле Лукьяновского СИЗО и "продержаться до завершения обмена".

Что было раньше: В субботу Киевский апелляционный суд рассматривает апелляции на продолжение мер 5 экс-беркутовцам, которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году.

В ходе заседания прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами состоится 29 декабря.