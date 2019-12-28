Зеленский: Ждем обмена 29 декабря, полная верификация не завершена

Обмен удерживаемыми лицами состоится 29 декабря.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует Укринформ, Офис президента

Прямая речь: "Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей".

Детали: Также Зеленский отметил, что этот вопрос является самым сложным заданием этого года.

По сообщению ОП, 28 декабря Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковскую обл., где заслушает отчет главы Ивано-Франковской ОГА о социально-экономическом развитии региона за 100 дней его работы, а в с.Долгое-Калужское ознакомится с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, разрушенного наводнением.

Напомним,