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Зеленский: Ждем обмена 29 декабря, полная верификация не завершена

Суббота, 28 декабря 2019, 13:42
Зеленский: Ждем обмена 29 декабря, полная верификация не завершена

Обмен удерживаемыми лицами состоится 29 декабря.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует Укринформ, Офис президента

Прямая речь: "Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей". 

Детали: Также Зеленский отметил, что этот вопрос является самым сложным заданием этого года.

По сообщению ОП, 28 декабря Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковскую обл., где заслушает отчет главы Ивано-Франковской ОГА о социально-экономическом развитии региона за 100 дней его работы, а в с.Долгое-Калужское ознакомится с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, разрушенного наводнением.

Напомним, 

  • 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
  • Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
  • 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.
  • По данным Hromadske, украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
  • Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что для будущего обмена заключенными между Украиной и РФ в Одессе освободили из-под стражи 11 человек.
  • 27 декабря Дзержинский райсуд Харькова освободил из-под ареста Максима Мисяка, обвиняемого в трех убийствах.
  • 28 декабря в Харькове суд вынес приговор обвиняемым по делу о теракте возле Дворца спорта Виктору Тетюцкому, Сергею Башлыкову и Владимиру Дворникову, в результате которого погибли четыре человека: всем трем избрана мера наказания в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества и изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. 

Украинская правда

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Темы: пленныеОРДЛОРосcияЗеленский
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